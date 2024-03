Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: a payé 8,5 Mds$ de taxes et redevances en 2023 information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 17:41









(CercleFinance.com) - Rio Tinto indique avoir réglé un total de 8,5 milliards de dollars en taxes et redevances en 2023 à travers le monde.



Un an plus tôt, cette somme s'était élevée à 10,8 milliards de dollars, incluant notamment 1,5 milliard de dollars d'impôts australiens sur les sociétés liés aux années précédentes.



En Australie - qui abrite près de la moitié des activités mondiales de l'entreprise - les impôts et redevances ont totalisé 6,6 milliards de dollars (soit 10 milliards de dollars australiens) ont été payés en 2023, incluant l'impôt sur les sociétés payé de 4,1 milliards de dollars (6,2 milliards de dollars australiens).



Rio Tinto a également effectué d'importants paiements d'impôts et de redevances au Canada (601 millions de dollars), au Chili (477 millions de dollars), en Mongolie (371 millions de dollars) et aux États-Unis (123 millions de dollars).



' Nous restons déterminés à être un leader en matière de déclaration fiscale transparente, tout en continuant à trouver de meilleures façons de contribuer à nos pays et communautés d'accueil' a commenté Peter Cunningham, directeur financier de Rio Tinto.



Au cours des dix dernières années, Rio Tinto indique avoir payé 76 milliards de dollars d'impôts et de redevances à l'échelle mondiale, dont plus de 78 % en Australie.





