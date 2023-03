Rio Tinto: a dépensé 8,6 milliards de dollars en Australie information fournie par Cercle Finance • 17/03/2023 à 09:47

(CercleFinance.com) - Rio Tinto a dépensé 8,6 milliards de dollars australiens auprès de fournisseurs d'Australie-Occidentale en 2022, soit une augmentation de 2,5 % par rapport à l'année précédente, dans le cadre de l'engagement continu de l'entreprise à soutenir les communautés où elle opère.



Ce total a été dépensé auprès de plus de 2 400 fournisseurs, y compris des entreprises appartenant à l'Australie-Occidentale et gérées par elle, ainsi que des entreprises internationales ayant des succursales gérées localement.



Depuis 2018, Rio Tinto a augmenté de 73 % ses dépenses annuelles avec les fournisseurs d'Australie-Occidentale.



Pour célébrer l'énorme contribution des fournisseurs à Rio Tinto et à la communauté locale, l'entreprise a organisé hier soir un gala inaugural de remise de prix dans le cadre de son programme de reconnaissance des fournisseurs.



Le premier ministre de l'Australie-Occidentale, Mark McGowan, a félicité les lauréats et a salué l'engagement de Rio Tinto : ' L'augmentation du volume et de la qualité du travail local soutiendra l'emploi et créera un long pipeline de travail pour l'avenir, au bénéfice des générations futures. C'est une bonne chose et j'encourage l'industrie à tirer le meilleur parti de ces opportunités. '