Rio Tinto: a débuté la production de tellure aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 12:49

(CercleFinance.com) - Rio Tinto a annoncé hier avoir débuté la production de tellure au sein de son exploitation de cuivre de Kennecott, dans l'Utah (Etats-Unis).



Le tellure est récupéré à partir de sous-produits générés lors du raffinage du cuivre, réduisant ainsi la quantité de déchets qui doivent être traités et rejetés en tant que résidus miniers.



Le groupe minier précise que le tellure sera raffiné en Amérique du Nord par 5N Plus, dans le cadre d'un accord commercial, avant d'être livré à First Solar (seule société américaine parmi les dix plus grands fabricants de panneaux solaires au monde) dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement entre 5N Plus et First Solar.



Rio Tinto précise qu'environ 20 tonnes de tellure seront produites par an grâce à un nouveau circuit de production qui a nécessité quelque 2,9 millions de dollars d'investissements à Kennecott.



Le tellure est répertorié comme un minéral critique par le gouvernement des États-Unis en raison de son importance pour l'économie et la sécurité énergétique. Rio Tinto devient la 2e entreprise à produire du tellure sur le sol états-unien.