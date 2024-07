Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: 6,7 M$ pour les cultures et langues autochtones information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 10:28









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce que l'Institut australien des études aborigènes et insulaires du détroit de Torres (AIATSIS) a lancé le Centre AIATSIS pour les langues australiennes et le programme 'Nos langues nous rendent forts'.



Ce programme visant à protéger les cultures et les connaissances autochtones a été soutenu par un financement de 10 millions de dollars australiens (soit 6.7 millions d'USD) sur cinq ans de la part de Rio Tinto.



Selon Kellie Parker, directrice générale de Rio Tinto en Australie, ces initiatives permettent de préserver et de célébrer la diversité linguistique des Premiers Peuples d'Australie.





