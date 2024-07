Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tino: développe une ferme solaire de 80 MW avec la NAC information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - La Ngarluma Aboriginal Corporation (NAC) et Rio Tinto ont convenu de développer une ferme solaire de 80 MW sur le territoire Ngarluma, près de Karratha, pour fournir de l'énergie renouvelable aux opérations de minerai de fer de Rio Tinto dans la région de Pilbara, en Australie-Occidentale.



Ce projet, le premier après un protocole d'accord entre les deux parties, devrait réduire les émissions de Rio Tinto de 120 000 tonnes de CO2 par an en remplaçant jusqu'à 11 % du gaz naturel utilisé.



Une étude de faisabilité est prévue pour début 2025, avec une mise en service en 2027.



Rio Tinto estime que 600 à 700 MW d'énergie renouvelable seront nécessaires d'ici 2030 pour remplacer la majorité du gaz utilisé.



Les dirigeants des deux organisations soulignent l'importance de ce projet pour les opportunités économiques et environnementales, ainsi que pour le renforcement de leur relation.





Valeurs associées RIO TINTO 5 229,00 GBX LSE -0,59%