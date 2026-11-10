 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ring, filiale d'Amazon, lance une caméra volante et un robot de sécurité autonome
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 15:07

Ajouter Boursorama à vos sources

Ring, filiale d'Amazon AMZN.O , a lancé mardi une nouvelle activité dans le domaine de la robotique avec deux produits de sécurité autonomes: une caméra volante d'intérieur destinée aux particuliers et un robot de sécurité mobile conçu pour les entreprises. L'entreprise étend ainsi son offre au-delà de sa gamme bien établie d'appareils de sécurité domestique.

  • Ces deux appareils – Ring Drone et Ring Rover – utilisent le système AI Pilot de Ring, qui combine caméras, modèles de vision, capteurs intégrés et traitement dans le cloud pour cartographier les espaces, identifier les points de patrouille potentiels et contourner les obstacles, a indiqué Amazon.

  • Ce lancement marque une expansion de l'activité de sécurité de Ring, qui a débuté avec des sonnettes vidéo et s’est développée pour former un réseau plus vaste de caméras, de capteurs et d’alarmes connectés.

  • L'entreprise a précisé que ces nouveaux robots sont conçus pour fonctionner avec les appareils existants via l'application Ring.

  • Amazon commencera à commercialiser la Ring Rover Cam le 16 décembre au prix de 999,99 $ aux États-Unis, et la Ring Drone Cam le 27 janvier au prix de 249,99 $

  • Le Ring Drone peut suivre des itinéraires prédéfinis à la demande ou réagir à des alarmes en se rendant sur place pour inspecter les lieux

  • Le Ring Rover peut patrouiller de manière autonome dans les locaux professionnels, soit selon un horaire défini, soit en cas de besoin

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

Valeurs associées

AMAZON.COM
266,9300 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,51 -2,92%
CAC 40
8 313,94 +0,98%
SOITEC
99,68 -0,20%
2CRSI
16,64 -3,20%
BIOPHYTIS
0,0415 -7,57%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank