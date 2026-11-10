Ring, filiale d'Amazon, lance une caméra volante et un robot de sécurité autonome

Ring, filiale d'Amazon AMZN.O , a lancé mardi une nouvelle activité dans le domaine de la robotique avec deux produits de sécurité autonomes: une caméra volante d'intérieur destinée aux particuliers et un robot de sécurité mobile conçu pour les entreprises. L'entreprise étend ainsi son offre au-delà de sa gamme bien établie d'appareils de sécurité domestique.

Ces deux appareils – Ring Drone et Ring Rover – utilisent le système AI Pilot de Ring, qui combine caméras, modèles de vision, capteurs intégrés et traitement dans le cloud pour cartographier les espaces, identifier les points de patrouille potentiels et contourner les obstacles, a indiqué Amazon.

Ce lancement marque une expansion de l'activité de sécurité de Ring, qui a débuté avec des sonnettes vidéo et s’est développée pour former un réseau plus vaste de caméras, de capteurs et d’alarmes connectés.

L'entreprise a précisé que ces nouveaux robots sont conçus pour fonctionner avec les appareils existants via l'application Ring.

Amazon commencera à commercialiser la Ring Rover Cam le 16 décembre au prix de 999,99 $ aux États-Unis, et la Ring Drone Cam le 27 janvier au prix de 249,99 $

Le Ring Drone peut suivre des itinéraires prédéfinis à la demande ou réagir à des alarmes en se rendant sur place pour inspecter les lieux