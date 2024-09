Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rightmove: propulsé par l'intérêt de REA Group information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 15:56









(CercleFinance.com) - Rightmove s'envole de plus de 22% à Londres, alors que REA Group, filiale australienne de News Corp, a confirmé étudier une possible offre publique en numéraire et en actions sur le premier portail d'annonces immobilières sur Internet du Royaume-Uni.



'Notre conseil croit qu'il existe des similarités claires entre REA et Rightmove', explique REA, qui pointe leurs fortes positions de marché dans l'activité résidentielle principale, ainsi qu'une expansion continue et des offres innovantes sur les segments adjacents.



Il précise toutefois ne pas avoir approché ou tenu de discussions avec Rightmove au sujet d'une offre potentielle, et prévient qu'il ne peut y avoir de certitude quant au dépôt d'une offre, ni sur les termes d'une offre éventuelle.



'Nous considérons cela comme opportuniste et que toute transaction réussie devrait nécessiter une prime importante (potentiellement jusqu'à 60%) par rapport au cours de l'action Rightmove', juge Panmure Liberum, qui reste à 'achat' sur le titre.





