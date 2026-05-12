Rigel en hausse grâce à un accord de licence portant sur un médicament contre le cancer du sein développé par Pfizer et Arvinas

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12 mai - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Rigel Pharmaceuticals RIGL.O ont progressé de 6,6% à 27,94 $ avant l'ouverture du marché

** La société signe un accord de licence mondial pour le médicament contre le cancer du sein d'Arvinas ARVN.O et de Pfizer PFE.N récemment approuvé, le Veppanu

** Veppanu est approuvé pour les patientes atteintes d'un cancer du sein avancé dont les tumeurs présentent une mutation génétique spécifique

** RIGL versera 70 millions de dollars d'avance et 15 millions de dollars supplémentaires une fois certaines activités de transition achevées; ARVN et PFE pourront également percevoir jusqu'à 320 millions de dollars de paiements d'étapes ainsi que des redevances échelonnées

** “Nous pensons que ce partenariat est judicieux compte tenu de la grande expertise de Rigel en oncologie,” déclare Truist

** À la clôture d'hier, RIGL affichait une baisse de 38,8% depuis le début de l'année