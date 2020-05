Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rien n'indique que Kim Jong-un a été opéré du coeur-agence sud-coréenne Reuters • 06/05/2020 à 06:47









SEOUL, 6 mai (Reuters) - Les services du renseignement à Séoul ont déclaré mercredi que rien n'indiquait que Kim Jong-un avait été opéré du coeur, a rapporté l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, alors que l'état de santé du dirigeant nord-coréen fait l'objet de spéculations depuis plusieurs semaines. Cette annonce intervient quatre jours après que la presse officielle nord-coréenne a indiqué que Kim Jong-un avait assisté à l'inauguration d'une usine d'engrais dans une région située au nord de la capitale Pyongyang, sa première apparition officielle depuis le 11 avril. Le numéro un nord-coréen n'avait pas pris part aux cérémonies annuelles organisées le 15 avril pour l'anniversaire de son grand-père Kim Il-sung, fondateur de la République populaire démocratique de Corée, une absence inédite qui a alimenté les spéculations sur son état de santé. Plusieurs médias américains et sud-coréens avaient rapporté le mois dernier que Kim Jong-un se trouvait dans un état grave suite à une opération cardiovasculaire, des informations mises en doute dans les cercles officiels à Pékin et à Séoul. (Hyonhee Shin, Jack Kim et Sangmi Cha; version française Jean Terzian)

