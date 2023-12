Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Richemont: un nouveau Directeur Général chez Chloé information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 17:34









(CercleFinance.com) - Richemont annonce la nomination de Laurent Malecaze au poste de Directeur Général de Chloé.



Le groupe annonce que Riccardo Bellini a décidé de ne pas renouveler son mandat de Directeur Général de Chloé - après quatre ans à ce poste. Riccardo Bellini quittera ses fonctions chez Chloé d'ici fin décembre 2023.



Laurent Malecaze vient de Dunhill où il a supervisé le redressement réussi de l'entreprise au cours des deux dernières années. Il a auparavant dirigé AZ Factory, filiale de Richemont, qu'il a créée avec Alber Elbaz. Avant cela, il était DG de The Webster, un détaillant multimarque de luxe basé à New York, après plusieurs années en tant que consultant stratégique chez Bain & Company.



' Au cours de son mandat, Riccardo a mené avec succès la transformation de la marque, supervisant une période de croissance et de solides résultats tant sur le plan financier que créatif. Il a supervisé la nomination de Chemena Kamali en tant que nouvelle directrice créative et le développement de sa première collection automne 24 '.





