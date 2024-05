Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Richemont: un CEO nommé pour début juin information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - Richemont fait part de la nomination par son conseil d'administration de Nicolas Bos, actuellement directeur général de Van Cleef & Arpels, au poste recréé de CEO et comme membre du comité exécutif du groupe, à compter du 1er juin.



Dans son nouveau rôle, il supervisera l'ensemble des maisons (notamment de joaillerie), fonctions et régions, les finances et les ressources humaines. Nicolas Bos sera aussi proposé pour élection au conseil d'administration lors de l'AG du 11 septembre.



Par ailleurs, Bram Schot deviendra vice-président non exécutif du conseil d'administration à compter du 11 septembre, succédant à Josua Malherbe qui a décidé de se retirer après 11 ans à ce poste, tout en restant membre non exécutif du conseil.





