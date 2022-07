Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Richemont: un broker s'attend à un trimestre 'solide' information fournie par Cercle Finance • 04/07/2022 à 16:49









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% profitant de l'analyse positive du jour de Barclays.



Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 142 francs suisses sur Richemont, dans la perspective du point d'activité de la maison de luxe helvétique au titre de son premier trimestre comptable.



Le broker déclare s'attendre à un trimestre 'solide' avec un chiffre d'affaires de 5,2 milliards d'euros et une croissance organique de 10% (dont une progression de 11% pour les maisons de joaillerie) malgré la faiblesse de la Chine.



Selon Barclays, l'attention du marché se concentrera, à l'occasion de ce point d'activité, sur l'évolution du sentiment des consommateurs aux Etats-Unis et sur les dynamiques de réouverture en Chine.





