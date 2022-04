Richemont : UBS relève son objectif de cours

(AOF) - UBS a relevé son objectif de cours sur Richemont de 159 à 167 francs suisses tout en réitérant son opinion d'Achat. Après plusieurs années de sous-performance face à ses concurrents, le groupe reste selon le broker l'une des histoires les plus intéressantes du secteur, offrant aux investisseurs, dans cet environnement plus complexe, une histoire idiosyncratique de dynamique des bénéfices avec un catalyseur à court terme et une valorisation attrayante.

La catégorie de la joaillerie, portée par les marques phares Cartier et Van Cleef & Arpels, regagne ses parts de marché perdues (changements stratégiques + prix relatifs attractifs) et que les divisions précédemment à la traîne bénéficient de la restructuration menée par le groupe.

Deux tendances de fond liées au Covid

La crise sanitaire a conforté le développement du digital dans un secteur pourtant peu tourné vers le e-commerce. Sa part a doublé en deux ans pour atteindre 22 % en 2021, soit 62 milliards d'euros. Les accessoires, les sneakers et les produits de beauté sont en tête des ventes. Selon Bain, le numérique devrait devenir le premier canal de ventes du luxe dès 2025. Les acteurs comme Kering souhaitent donc internaliser de plus en plus la gestion de leurs sites. L’autre mouvement de fond lié à la crise sanitaire, et qui s’inscrit dans une logique de développement durable, est l’essor du marché de l'occasion. Il a bondi de 30% depuis 2019 et représente 12% du marché total. Ces évolutions sont portées par les jeunes générations, alors que les 25-40 ans devraient représenter 70% des acheteurs en 2025, contre 45% en 2019.