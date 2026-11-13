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Richemont trébuche malgré un bon trimestre, le pétrole repart de l'avant
information fournie par AOF 13/11/2026 à 10:36

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(Zonebourse.com) - Les propos de Donald Trump sur l'Iran font remonter le Brent à 96 dollars et portent les pétrolières européennes. À l'inverse, Richemont recule malgré des ventes supérieures aux attentes, pénalisé par le ralentissement de la joaillerie, et Eramet lance une augmentation de capital de 500 millions d'euros.

Valeurs en hausse

Cembre ( 6,1%) : le fabricant italien de connecteurs électriques profite du soutien de Banca Akros, qui confirme sa recommandation à l'achat et son objectif de cours de 100 EUR. Le courtier anticipe une marge d'EBITDA portée à 31,5% en 2027.

Rosetti Marino ( 5,8%) : le groupe italien d'ingénierie offshore décroche un contrat de plus de 400 millions d'euros pour la modification de la plateforme Sabratha, au large de la Libye. Attribué par une coentreprise entre la compagnie nationale libyenne et Eni, le chantier doit s'achever en mars 2029.

Eckert & Ziegler ( 5,4%) : le groupe allemand de technologies médicales et de radiothérapie progresse, porté par la demande de produits radiopharmaceutiques. Son bénéfice net sur neuf mois passe de 29,9 à 35,4 MEUR, et le groupe confirme ses objectifs annuels.

Aviva ( 2,1%) : l'assureur britannique progresse après un point d'activité solide sur neuf mois. Ses primes d'assurance dommages bondissent de 18%, portées par l'intégration de Direct Line, et son ratio combiné s'améliore à 93,8%.

Secteur pétrolier : les valeurs du secteur progressent, de Repsol ( 1,7%) à Galp Energia ( 1,6%) et TotalEnergies ( 1,4%). Le Brent est remonté à 96 dollars le baril après les déclarations de Donald Trump, qui a affirmé ne pas avoir besoin d'un accord avec l'Iran, éloignant la perspective d'un retour du brut iranien sur le marché. Repsol bénéficie en outre des prévisions de l'agence américaine d'information sur l'énergie, qui anticipe une hausse de 13% de la production d'Alaska en 2027, portée notamment par le projet Pikka qu'il détient avec Santos. Oddo BHF relève par ailleurs Galp Energia de neutre à surperformance, avec un objectif de 24 EUR, et porte sa cible sur TotalEnergies de 89 à 92 EUR.

Sol ( 1,7%) : le producteur italien de gaz industriels publie un chiffre d'affaires en hausse de 10% sur neuf mois, à 1,45 MdEUR, avec une accélération au troisième trimestre, à 14%.

Valeurs en baisse

Richemont (-6,8%) : le propriétaire de Cartier recule malgré des ventes trimestrielles supérieures aux attentes, en hausse de 13% à taux de change constants. Le marché retient le ralentissement de la joaillerie, qui pèse 75% du chiffre d'affaires : sa croissance revient à 14%, contre 16% attendus et 24% au trimestre précédent. Citi souligne néanmoins que le groupe reste l'un des leaders de la croissance du luxe.

AMS Osram (-6,2%) : le spécialiste austro-allemand des semi-conducteurs et de la photonique publie un chiffre d'affaires trimestriel en recul de 3%, à 829 MEUR, pénalisé par une demande affaiblie. Son EBITDA ajusté chute de 19% et sa marge se contracte de 3,2 points, à 16,3%.

Eramet (-6,0%) : le groupe minier et métallurgique français lance une augmentation de capital d'environ 500 MEUR pour renforcer sa structure financière. Les actionnaires pourront souscrire six actions nouvelles pour cinq existantes, au prix de 14,49 EUR. L'Etat s'est engagé à souscrire environ 64% de l'opération.

OHB (-4,1%) : le groupe spatial allemand recule après des résultats trimestriels en demi-teinte. Son chiffre d'affaires progresse de 10,1% mais reste sous les attentes, et son résultat d'exploitation publié recule de 14,2%. Berenberg et Jefferies restent à l'achat, tout en s'interrogeant sur l'accélération nécessaire au quatrième trimestre.

ACS (-1,9%) : le groupe espagnol d'infrastructures recule au lendemain de sa journée investisseurs, où il a annoncé viser un doublement de son bénéfice d'ici 2030. Le marché s'interroge sur son virage vers la détention de centres de données, qui mobilisera 2,8 MdsEUR de fonds propres sur quatre ans, loin du modèle peu capitalistique de la construction.

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Pétrole et parapétrolier

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