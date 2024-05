Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Richemont: titre en hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 17:20









(CercleFinance.com) - Richemont gagne plus de 5% à Zurich, alors que Oddo BHF a annoncé maintenir sa note de 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 142 à 158 francs suisses (CHF).



L'analyste évoque des résultats annuels 'plutôt rassurants' pour Richemont, avec un CA de 20 616 ME et un EBIT à 4794 ME soit une marge de 23.3% après 25.2% sur l'exercice précédent.



L'activité sur le T4 montre au niveau du groupe une Asie Pacifique en net ralentissement à -12% à tcc (après +13% au T3) mais la tendance se veut 'clairement plus encourageante partout ailleurs' avec des croissances en Europe (+7% après -3% au T3) et aux Amériques (+12% après T3 à +8%), rapporte le broker.



La surprise de la publication repose en la nomination de Nicolas Bos, le CEO de Van Cleef & Arpels, en tant que CEO du groupe à compter de juin. Un choix 'plutôt logique' pour Oddo BHF qui estime qu'il n'y a pas de changement radical à attendre à court terme.



Dans ce contexte, l'analyste annonce un très léger rehaussement de c. +1% de ses prévisions EBIT.





