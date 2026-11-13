Richemont surpasse encore les attentes, mais la joaillerie pose question

Comme à l'accoutumée, Richemont a livré vendredi des résultats semestriels largement supérieurs aux attentes mais les performances moins bonnes que prévu affichées par l'activité de joaillerie - sa division clé - faisaient craindre aux investisseurs un possible ralentissement de la croissance explosive du groupe de luxe basé en Suisse.

Après un 1er trimestre particulièrement vigoureux, au cours duquel ses ventes avaient grimpé de 20% à taux de change constants, le propriétaire, entre autres, des marques Cartier et Van Cleef & Arpels a vu la progression de son activité décélérer à 13% au 2e trimestre, en raison d'un effet de base jugé plus défavorable.

Les maisons joaillières - qui abritent notamment les bijoux Buccellati et Vhernier - ont enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 14% à taux de change constants sur le trimestre, à comparer avec un bond de 24% sur le 1er trimestre clos fin juin.

C'est moins bien que ce qu'attendaient les analystes, dont la prévision moyenne ressortait à 16%.

"Cette performance reste quand même très supérieure à celle des autres groupes du secteur", tempèrent les analystes de Bernstein, qui soulignent que toutes les divisions et zones géographiques de l'entreprise ont affiché des taux de croissance à deux chiffres sur le trimestre écoulé.

Ceux-ci maintiennent en conséquence leur opinion "surperformance" sur la valeur, assortie d'un objectif de cours de 240 francs suisses.

Les ventes de ses maisons horlogères - qui incluent Jaeger-LeCoultre, Piaget ou Vacheron Constantin - affichent même un chiffre d'affaires en augmentation de 12% à changes constants sur le 2e trimestre, bien au dessus des 8% enregistrés au trimestre précédent.

Vers une normalisation de la croissance ?

Pour Citi, ces signaux encourageants doivent cependant être tempérés par les "premiers signes d'une normalisation de la croissance dans la joaillerie".

La banque américaine, qui reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 227 francs suisses, prévient que les bases de comparaison s'annoncent plus exigeantes dorénavant et qu'il convient de ne pas "extrapoler" la croissance exceptionnelle enregistrée par la joaillerie ces derniers mois.

De quoi motiver quelques prises de bénéfices sur une action qui avait largement surperformé en 2025 ( 25% contre 5% pour le secteur du luxe) mais aussi depuis le début de l'exercice 2026 ( 2% contre -28%).

Le titre s'échange actuellement à environ 25 fois les bénéfices attendus pour 2027 (PER), soit une prime de près de 20% par rapport à l'ensemble du secteur.

Autre motif de prudence, le conglomérat a reconnu qu'il évoluait dans un contexte toujours difficile.

"Nous ne pouvons bien sûr pas prédire de quoi le futur sera fait, mais il semble clair que l'incertitude macroéconomique et géopolitique perdurera dans un avenir proche", a prévenu Johann Rupert, le président du conseil d'administration.

Une rentabilité toujours au beau fixe

Pour le reste, ses résultats semestriels dépassent, une fois encore, les prévisions établies par le consensus.

Son résultat d'exploitation courant s'inscrit en hausse de 38% à taux de change constants sur les six premiers mois de l'année, à 3,13 milliards d'euros, là où les analystes attendaient seulement 2,82 milliards.

Sa marge opérationnelle ressort quant à elle à 25,5%, en hausse de 3,3 points de pourcentage et bien au-dessus du consensus de 23,1%, tout comme le bénéfice net, qui progresse de 39% à 2,5 milliards d'euros, alors que le marché attendait 2,1 milliards.

A la Bourse de Zurich, l'action Richemont lâchait 5,7% à 166 francs suisses vendredi matin dans le sillage de cette publication, essuyant la plus forte baisse d'un indice SMI en repli de 0,3%.

Avec la baisse du jour, le titre repasse en territoire négatif (-3,2%) cette année.