Richemont: Stifel relève son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 11:47

(CercleFinance.com) - Stifel confirme son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 140 CHF (contre 135 CHF).



' Richemont est notre nouveau premier choix avec une confiance accrue dans la capacité de Cartier à gagner de nouvelles parts de marché et une conviction renforcée dans la très haute qualité de la marque ' indique Stifel.



' Avec un chiffre d'affaires estimé à 8,2 milliards d'euros de recettes au cours du dernier exercice, Cartier est environ deux fois plus grande que Tiffany et nettement plus grande que Van Cleef et Bulgari. Selon nos estimations, Cartier représente à elle seule environ 70 % des bénéfices du groupe ' rajoute le bureau d'analyses.



Stifel estime la productivité de la vente au détail de Cartier à 68 000 euros de ventes par m2 au cours de l'exercice précédent, ce qui la place bien au-dessus de ses pairs de la haute joaillerie.



L'analyste a augmenté ses prévisions d'EBIT 2023-2025E de 7% suite à des résultats meilleurs que prévu au 1er semestre et à des hypothèses légèrement plus élevées pour la joaillerie et les montres.