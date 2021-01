Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Richemont : soutenu par un relèvement de broker Cercle Finance • 18/01/2021 à 13:09









(CercleFinance.com) - Richemont prend 2% à Zurich, soutenu par des propos d'UBS qui relève sa recommandation sur le titre de la maison de luxe helvétique de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 73,6 à 94,5 francs suisses. 'Des données suggèrent que la dynamique de la marque Cartier a accéléré de manière durable et que les pressions sur les profits de la part des distributeurs en ligne s'atténuent maintenant', souligne le broker dans sa note de recherche.

Valeurs associées CIEFINRICHEMONT Swiss EBS Stocks +2.36%