Richemont souligne l'importance des pierres précieuses naturelles, mais ne s'exprime pas sur ses liens avec De Beers

Richemont CFR.S reconnaît l'importance des pierres précieuses naturelles pour ses collections, a déclaré vendredi son directeur général Nicolas Bos, mais il a refusé de commenter l'éventuelle participation du propriétaire de la maison Cartier à un consortium visant à racheter la société minière diamantaire De Beers.

« Nous n’avons absolument aucun commentaire à faire sur les différentes opérations actuelles ou futures », a déclaré M. Bos aux journalistes lorsqu’on lui a demandé si Richemont avait rejoint un consortium visant à racheter De Beers à son actionnaire majoritaire Anglo American AAL.L

Pour autant, les pierres précieuses naturelles restaient très importantes pour les joailliers historiques, tels que Van Cleef & Arpels, Buccellati et Cartier, tous détenus par Richemont, a précisé M. Bos.

« Elles constituent des éléments très, très importants de nos collections de joaillerie et le resteront à l’avenir », a déclaré M. Bos.