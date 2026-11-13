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Richemont souligne l'importance des pierres précieuses naturelles, mais ne s'exprime pas sur ses liens avec De Beers
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 09:04

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Richemont CFR.S reconnaît l'importance des pierres précieuses naturelles pour ses collections, a déclaré vendredi son directeur général Nicolas Bos, mais il a refusé de commenter l'éventuelle participation du propriétaire de la maison Cartier à un consortium visant à racheter la société minière diamantaire De Beers.

« Nous n’avons absolument aucun commentaire à faire sur les différentes opérations actuelles ou futures », a déclaré M. Bos aux journalistes lorsqu’on lui a demandé si Richemont avait rejoint un consortium visant à racheter De Beers à son actionnaire majoritaire Anglo American AAL.L

Pour autant, les pierres précieuses naturelles restaient très importantes pour les joailliers historiques, tels que Van Cleef & Arpels, Buccellati et Cartier, tous détenus par Richemont, a précisé M. Bos.

« Elles constituent des éléments très, très importants de nos collections de joaillerie et le resteront à l’avenir », a déclaré M. Bos.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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