Richemont: rebond du titre, les conseils des analystes information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 15:40

(CercleFinance.com) - Le titre reprend des couleurs aujourd'hui (+1%) après la chute de 13,10% vendredi suite à l'annonce des résultats.



Le chiffre d'affaires annuel ressort à 19 181 ME, l'EBIT atteint 3390 ME reflétant une marge de 17,7%, ce qui donne un 2ème semestre à 1441 ME soit une marge de 14,0% (contre une marge au 1er semestre à 21,9%).



Suite à cette annonce, Oddo confirme son opinion neutre sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 125 CHF (contre 140 CHF).



Oddo s'attendait respectivement à 19 094 ME (soit une croissance tcc au 4ème trimestre de +26%) et 3765 ME (marge à 19,7% dont 17,8% au 2ème semestre) et le consensus FactSet prépublication s'élevait à respectivement 19071 ME et 3805 ME.



' L'EBIT annuel sort près de 10% en dessous des attentes avec une remontée des coûts opérationnels sur le S2 qui si elle était attendue et annoncée par la société va beaucoup plus loin que les attentes (les charges opérationnelles représentaient 41.4% du CA au S1, elles passent à 48.2% sur le S2) ' indique le bureau d'analyses.



' Si la perte d'EBIT de YNAP se réduit visiblement au S2, Maisons Joaillères et Horlogers Spécialisés enregistrent sur l'exercice une remontée de la marge -70 pbs / -80 pbs en dessous des attentes d'où l'impression d'un levier opérationnel par rapport à l'avant COVID moins fort chez Richemont Maisons Joaillères (gain de marge de 300 pbs environ) que chez LVMH F&L (gain observé de 800 pbs) ou chez Hermès (+500 pb) ' rajoute Oddo.



Jefferies souligne également que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions (19,2 milliards d'euros contre 18,7 milliards d'euros pour Jefferies et 18,8 milliards d'euros pour le consensuel) mais un net manque à gagner sur l'EBIT (3,4 milliards d'euros contre 3,8 milliards d'euros pour jefferies et le consensus).



Suite à cette annonce, Jefferies confirme son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 140 CHF.



Jefferies indique que pour l'activité Montres, le chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros est légèrement supérieur, l'EBIT de 0,6 milliard d'euros ou 17,3% est insuffisant (jefferies 20%).



' Au quatrième trimestre, l'Europe a augmenté de 43 %, les Amériques de 46 %, l'Asie-Pacifique de 8 %, la joaillerie de 25 % et l'horlogerie de 41 % ' indique également l'analyste.