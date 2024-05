Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Richemont: réalise l'acquisition de 100% de Vhernier information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 09:43









(CercleFinance.com) - Richemont a signé un accord pour acquérir 100 % de Vhernier, la maison de joaillerie italienne, dans le cadre d'une transaction privée.



Fondée à Valenza, en Italie, en 1984 et basée à Milan, Vhernier a été acquise par la famille Traglio en 2001.



' Tous les bijoux sont fabriqués à la main à Valenza, reconnue pour son excellence en matière de fabrication de bijoux, garantissant le plus haut niveau de savoir-faire et de qualité ' indique le groupe.



Ils sont vendus à travers un réseau très sélectif de boutiques monomarques et de magasins multimarques prestigieux, principalement en Europe et aux États-Unis.



Vhernier exploite également De Vecchi Milano 1935, une marque italienne de décoration d'argenterie.



Johann Rupert, président de Richemont, a déclaré : ' La Maison Vhernier apporte un design distingué et distinctif qui allie à merveille des formes modernes, épurées et élégantes à des matériaux non conventionnels, magnifiés par un savoir-faire exceptionnel. Cette esthétique unique complète parfaitement notre collection existante de maisons de joaillerie renommées '.





