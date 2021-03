Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Richemont : profite d'une analyse positive d'UBS Cercle Finance • 30/03/2021 à 17:10









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de +3% à la Bourse de Zurich. UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Compagnie Financière Richemont avec un objectif de cours ajusté de 100,6 à 102,2 francs suisses, ce qui implique un potentiel de progression de 14% pour l'action de la maison de luxe. Dans le résumé de sa note de recherche, le broker explique augmenter ses estimations avant la bonne fin de l'exercice 2020-21 du groupe helvétique, publication qui devrait selon lui 'confirmer l'attractivité continue du dossier Richemont'.

Valeurs associées CIEFINRICHEMONT Swiss EBS Stocks +2.43%