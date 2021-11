Richemont : pourrait se rapprocher de Kering

(CercleFinance.com) - Alors que Kering et Richemont gagnent respectivement près de 2 et 9% sur les marchés, plusieurs médias évoquent un possible rapprochement entre les deux groupes, sous l'impulsion de deux fonds activistes.

Le 7 novembre, Miss Tweed, un média spécialisé dans le secteur du luxe, indiquait que Third Point, présenté comme 'l'un des fonds activités les plus agressifs au monde' avait acquis 'une participation significative' dans Richemont.

Citant 'plusieurs sources proches du dossier', BFM Business précise que cette participation s'élèverait entre 2 et 3%. Par ailleurs, un autre fonds activiste, Artisan Partners se serait aussi manifesté et détiendrait un peu plus de 1,2 % du capital de Richemont.

Selon BFM Business les deux fonds seraient à l'origine du possible rapprochement avec Kering. Third Point et Artisan Partners n'en sont d'ailleurs pas à leur coup d'essai: ils ont déjà mené conjointement des opérations sur plusieurs poids lourds des marchés, à l'instar d'EssilorLuxottica, Nestlé, Vivendi ou encore Shell.

Si Richemont est actuellement sous le contrôle de Johann Rupert - qui détient 10% du capital mais 51% des votes - Third Point souhaiterait 'faire sauter ce verrou', indique une source citée par BFM Business.

'Third Point va demander à Richemont de présenter une stratégie claire et précise pour redresser son cours de Bourse et proposera inévitablement un mariage avec Kering', poursuit la source.

Kering et Richemont pourraient tirer parti de leur éventuel rapprochement: à eux deux, ils pèseraient quelque 150 milliards d'euros en bourse et seraient mieux armé face à LVMH, leur rival commun - dont le rapprochement avec Tiffany est probablement une source d'inspiration.

Dans le cas de Kering et Richemont, une fusion par échange d'action pourrait être envisagée... d'autant qu'il se murmure que Johann Rupert souhaiterait conserver ses parts.