Richemont: Oddo relève son objectif de cours sur titre information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 15:17

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note neutre sur le titre Richemont, avec un objectif de cours relevé de 116 à 134 CHF.



Le CA T3 (T4 calendaire) de Richemont sort à 5 403 ME et reflète une croissance y/y tcc à +5% (elle était à +19% au T2).



'Notre prévision pouvait apparaître conservatrice à 5 461 ME (+5% y/y tcc) face à un consensus FactSet avant publication qui s'élevait à 5 671 ME soit une croissance à +7%/+9% mais de fait la publication est juste en dessous de nos attentes et donc plus visiblement en dessous de celles du consensus', indique l'analyste.



Le groupe indique par ailleurs que les deux premières semaines de l'année ont vu un rebond marqué et encourageant des ventes en Chine après un mois de décembre où l'activité avait été fortement perturbée.



Selon Oddo, le rattrapage en Chine va être plus que compensé par des hypothèses de changes maintenant moins favorables, d'où une révision proche de -1% sur l'EBIT FY 24.



'La prévision EBIT FY 25 ressort elle inchangée ayant aussi bénéficié d'une hypothèse un peu plus favorable en matière de croissance organique (+7.6% contre 6.7%) liée à la contribution plus visible à cette échéance du retour du tourisme chinois en Europe', conclut le broker.