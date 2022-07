Richemont: Oddo ajuste son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 15:52

(CercleFinance.com) - Le CA du premier trimestre de l'exercice à fin mars 2023 ressort à 5 264 ME, soit une croissance de 12% et de 20% en publié (effet changes +8%). Oddo s'attendait à un chiffre d'affaires de 5 144 ME en croissance de +10% y/y tcc.



' La surprise est donc légèrement positive (écart de +2% par rapport à notre prévision). Maisons joaillières sort à 3 015 ME soit +12% y/y tcc (nous attendions 2 949 ME, +10%), Horlogers spécialisés à 1 002 ME soit une croissance de +10% (nous attendions 979 ME, +8%) '.



' Comme attendu, la croissance reste très forte en Europe (demande locale + retour du tourisme longue distance), demeure robuste aux Etats Unis et ressort particulièrement spectaculaire au Japon '.



Oddo remonte légèrement ses prévisions CA/EBIT pour tenir compte du change (+2%) mais ses hypothèses en organique restent inchangées.



Oddo ajuste son objectif de cours à 118 CHF (contre 125 CHF) pour refléter un risque plus élevé et confirme sa recommandation Neutre sur la valeur.