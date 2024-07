Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Richemont: nouvelle CEO de Van Cleef & Arpels en septembre information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 14:15









(CercleFinance.com) - Richemont annonce que Catherine Rénier, actuellement directrice générale (CEO) de Jaeger-LeCoultre, succédera en tant que CEO de Van Cleef & Arpels, à compter du 1er septembre, à Nicolas Bos qui a été nommé récemment CEO pour l'ensemble du groupe de luxe suisse.



De nationalité française, Catherine Rénier cumule plus de 20 ans d'expérience dans la joaillerie et l'horlogerie de luxe chez Richemont. Ses fonctions actuelles de CEO de Jaeger-LeCoultre seront assurées à titre provisoire par le CFO Philippe Hermann.





