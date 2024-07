Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Richemont: nouveau CEO pour Cartier début septembre information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 08:52









(CercleFinance.com) - Le groupe de luxe Richemont annonce que Louis Ferla, actuellement directeur général de Vacheron Constantin, succédera à Cyrille Vigneron au poste de directeur général (CEO) de sa maison d'horlogerie Cartier, à compter du 1er septembre.



Cyrille Vigneron, qui a décidé de prendre sa retraite après huit années à la tête de la maison, assumera le poste de président de Cartier Culture & Philanthropy à compter du 1er septembre et travaillera avec Louis Ferla pour assurer une transition en douceur.



De nationalité française, Louis Ferla a rejoint Richemont en 2001 en tant que directeur régional des ventes à Hong Kong, puis directeur général à Taipei. Il est CEO de Vacheron Constantin depuis 2017.





Valeurs associées RICHEMONT (CIE FIN.) 140,55 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%