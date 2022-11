Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Richemont: nomination au comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 11/11/2022 à 10:05









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats à fin septembre, Richemont annonce qu'à compter de ce 11 novembre, Patricia Gandji rejoindra le comité exécutif du groupe, en sa qualité de chief people officer et CEO des Régions.



Apportant au comité près de 30 ans d'expérience managériale diversifiée et une exposition internationale dans l'industrie du luxe, Patricia Gandji continuera de rapporter à Jérôme Lambert, directeur général de Richemont.



Elle a rejoint le groupe de luxe helvétique -détenteur notamment des marques Cartier et Van Cleef & Arpels- à Genève en 2017 en tant que group CEO of regions, puis a élargi son rôle en 2020 pour assumer la responsabilité de chief people officer.





Valeurs associées CIEFINRICHEMONT Swiss EBS Stocks +9.62%