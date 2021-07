Richemont : les nouveaux objectifs des analystes

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé vendredi dernier un fort démarrage de l'exercice avec des ventes en hausse de 129% à 4 397 millions d'euros pour le premier trimestre clos le 30 juin 2021 à taux de change constants et de 121% à taux de change réels par rapport au 1er trimestre 2020.

Les ventes sont en hausse à trois chiffres dans presque toutes les régions et tous les secteurs d'activité. Les Maisons de Joaillerie et des Horlogers spécialisés affichent une croissance des ventes de 142% et 143%, respectivement, à taux de change constants, et de 132% et 136%, respectivement, à taux de change réels.

Par zone géographique, la progression par rapport au 1er trimestre 2019 ressort à +40% sur la zone Asie Pacifique et +47% sur les USA.

' Ces performances préparent à une moisson pour l'ensemble des acteurs du luxe qui publieront simultanément pour le 1er semestre CA et résultats qui devraient dépasser les attentes ' indique Invest Securities.

Credit Suisse maintient son opinion 'neutre' sur Richemont avec un objectif de cours remonté de 95 à 110 francs suisses, dans le sillage d'une estimation de croissance organique des ventes pour l'exercice 2022 rehaussée de +23% à +28%.

Le broker table désormais sur un taux de croissance annuel moyen de +9% pour le groupe de luxe helvétique sur la période 2021-23, contre +7% précédemment, et relève de 16% en moyenne ses estimations de profit opérationnel ajusté sur la période 2022-24.

Oddo souligne pour sa part que le chiffre d'affaires sur le 1er trimestre 2021 ressort à 4 397 ME et dépasse de 5% le consensus et ses prévisions.

' L'écart proche de 200 ME provient principalement de Maisons joaillères (Cartier/VanCleef) qui produit une nette accélération de la croissance à 2 ans à tcc en séquentiel celle-ci passant de 28% au T4 2021 à 43% au T1 2022 et sort près de 9% au-dessus des attentes (ce 43% sera probablement l'un des meilleurs scores de l'industrie ce trimestre) ' indique l'analyste.

' La dynamique des ventes totales du groupe par géographie renseigne sur la force des ventes dans la division Maisons joaillères (celle-ci représente plus de la moitié des ventes totales du groupe). Comme attendu l'Asie Pacifique maintient un rythme élevé porté par la Chine (qui bénéficie d'une reprise visible maintenant à Macao) à +40% ' rajoute Oddo.

L'analyste relève ses prévisions annuelles CA/EBIT de +4%/+8.5% pour mars 2022 et +3.5%/+7% pour mars 2023.

Il table sur un affaiblissement du rythme graduel de croissance sur les prochains trimestres notamment sur Maisons joaillères (croissance 2 ans attendue à 37% sur le T2 et 25% sur le T3, croissance annuelle à mars 2023 modérément rabaissée à +5%). ' Mais c'est une décélération à partir d'un T1 nettement plus fort que prévu, d'où un relèvement encore sensible de nos hypothèses de ventes annuelles d'environ +3.5%/+4% sur la séquence '.

' Sur la base de nos nouvelles prévisions (marge normalisée long terme pour le groupe à c.20% contre 19.3%), notre valorisation par DCF nous conduit à un objectif de cours rehaussé d'environ 5% à 102 CHF (contre 97 CHF) ' indique Oddo. L'analyste reste à sous-performance sur la valeur.