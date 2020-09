Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Richemont : les décisions de l'Assemblée générale Cercle Finance • 09/09/2020 à 12:31









(CercleFinance.com) - Lors de l'Assemblée générale ordinaire de la Compagnie Financière Richemont qui s'est tenue ce jour à Genève, les actionnaires ont approuvé les résultats de l'année, y compris les propositions du Conseil d'administration pour l'affectation du report à nouveau au 31 mars 2020. Un dividende de 1.00 CHF par action sera versé sur les actions nominatives A cotées et un dividende de 0.10 CHF par action sera versé sur les actions nominatives B de la Société. Le dividende au titre des actions A sera payable le vendredi 18 septembre 2020. Toutes les autres propositions du conseil ont également été approuvées par les actionnaires à une majorité écrasante.

Valeurs associées CIEFINRICHEMONT SIX Swiss Exchange -1.15%