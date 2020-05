Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Richemont : le titre résiste bien après une analyse Cercle Finance • 21/05/2020 à 16:27









(CercleFinance.com) - Le titre est en légère baisse aujourd'hui après un gain de près de 6,5% sur les deux dernières séances. Credit Suisse réaffirme son opinion 'sous-performance' et abaisse son objectif de cours de 52 à 48 francs suisses, dans le sillage de prévisions 2020-21 ajustées pour le groupe de luxe helvétique, qui détient notamment Cartier. Ainsi, le broker anticipe désormais pour l'exercice 2020-21 des ventes organiques en recul de 10% et un profit opérationnel de 801 millions d'euros. Pour 2022-23, il les anticipe respectivement stables et inférieur de 8%, par rapport aux niveaux d'avant crise. 'Nous voyons Cartier comme la marque de joaillerie la plus emblématique, mais nous pensons qu'un retour aux niveaux de rentabilité d'avant la crise prendra plus de temps que pour la plupart des acteurs du secteur', juge-t-il.

Valeurs associées CIEFINRICHEMONT SIX Swiss Exchange -0.44%