Richemont: le titre d'envole après l'annonce des résultats information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 12:58

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 5% à la Bourse de Zurich après l'annonce ce matin d'une augmentation de 60% de son bénéfice des activités poursuivies à 3,91 milliards d'euros sur l'exercice 2022-23.



Stifel estime que Richemont a terminé l'année sur une note positive, avec des résultats pour l'exercice 2023 confortablement supérieurs aux attentes, avec une croissance organique très importante de la joaillerie par rapport au secteur.



Suite à cette annonce, le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 160 CHF.



La croissance organique pour les Maisons de la joaillerie s'est accélérée à +27% au 4ème trimestre 2023 (contre +13% pour le consensus) et la croissance organique du groupe s'est accélérée à +22% au 4ème trimestre 2023 (contre +13% pour le consensus).



' Par région, l'amélioration a été tirée par un rebond plus fort que prévu en Asie Pacifique (+25% au 4T23 contre -7% au 9M23) grâce à la reprise du cluster chinois et à une dynamique de croissance plus forte que prévu dans les Amériques (+12% au 4T23 contre +3% au 3T23) tandis que l'Europe (+21%) et le Japon (+36%) ont été globalement solides ' souligne Stifel.



' Le résultat opérationnel de 5,0 milliards d'euros pour l'exercice 2023 est supérieur de 3,5 % au consensus, la marge brute (68,7 %) et la marge opérationnelle (25,2%) sont supérieures aux attentes ' rajoute l'analyste.



' Nous pensons que l'ampleur de la progression du chiffre d'affaires des Maisons de joaillerie au 4ème trimestre devrait être suffisante pour soutenir la dynamique de hausse '.