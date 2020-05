Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Richemont : le résultat net annuel à 931 millions d'euros Cercle Finance • 15/05/2020 à 09:56









(CercleFinance.com) - Le groupe Richemont annonce ce vendredi, pour son exercice clos le 31 mars, un résultat net de 931 millions d'euros, en baisse de -67% par rapport à l'exercice précédent. 'Une réduction imputable à la non-récurrence du gain comptable de 1,38 milliard d'euros, après impôt, correspondant à la réévaluation des actions du Groupe YOOX Net-à-porter détenues avant l'offre publique de rachat, et à des pertes de change sur les éléments monétaires', explique le groupe. Le chiffre d'affaires annuel est, pour sa part, mieux orienté : porté par une hausse de +2% en données publiées, il s'affiche à 14,2 milliards d'euros. La marge brute reste stable, à 8,6 milliards. 'Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est inscrit en retrait de 18% à taux de change réels, avec un recul de 36% dans la zone Asie Pacifique, où la région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) a vu ses ventes chuter de 67%; elles ont baissé de 9% en Europe et progressé de 9% dans la zone Amériques', précise le groupe.

Valeurs associées CIEFINRICHEMONT SIX Swiss Exchange -0.42%