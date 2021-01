Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Richemont : le CA du 4e trimestre progresse de 1% Cercle Finance • 20/01/2021 à 09:50









(CercleFinance.com) - Richemont rapporte aujourd'hui qu'au terme de 4e trimestre 2020, son chiffre d'affaires s'établit à 4,18 milliards d'euros, en progression de 1% (ou 5% à taux de change constants) par rapport à la même période un an plus tôt, dans un environnement 'continuellement volatil'. Les ventes solides en Asie-Pacifique (+21% à change réel), au Moyen-Orient et en Afrique (+20%) ont plus que compensé les baisses à un chiffre dans les Amériques (-4%) et au Japon (-2%) ainsi que la contraction marquée en Europe (-22%), analyse la société. Richemont souligne également la croissance de 13% de ses ventes au détail en ligne. En revanche, la croissance des ventes au détail (+3%) a été effacée par la baisse des ventes en gros (-12%).

Valeurs associées CIEFINRICHEMONT Swiss EBS Stocks +3.64%