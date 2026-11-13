Richemont: le bénéfice net semestriel grimpe à 2,5 milliards d'euros

( AFP / RICHARD JUILLIART )

Le groupe suisse Richemont, propriétaire de la maison joaillerie Cartier, a publié vendredi un bénéfice net en hausse de 39 % pour son premier semestre décalé, à 2,5 milliards d’euros.

Pour la période allant d'avril à septembre, le groupe genevois a dégagé un chiffre d’affaires de près de 12,3 milliards d'euros, en hausse de 16 %, porté par une hausse de 18 % de ses ventes dans la joaillerie, à 9,1 milliards d'euros, a-t-il annoncé dans un communiqué.

Son chiffre d'affaires dans l'horlogerie s'est monté à 1,7 milliard d'euros, en hausse de 9 % sur fond de croissance à deux chiffres dans toutes les grandes régions sauf en Asie-Pacifique, où ses ventes ont été freinées par la Chine.

Ses autres activités qui englobent notamment les marques de mode Chloé et Alaïa, les stylos Montblanc, les sacs à main Delvaux ou encore les chaussures Gianvito Rossi, ont quant à elles dégagé un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros, en hausse de 9%.

Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 12,26 milliards d’euros de chiffre d'affaires, dont 9,26 milliards dans la joaillerie et 1,64 milliard dans l'horlogerie.

"Richemont a réalisé des résultats solides dans un environnement géopolitique et macroéconomique volatile", déclaré Johann Rupert, son président cité dans le communiqué, précisant s'attendre à des conditions similaires "dans l'avenir prévisible".

Toutes activités confondues, ses ventes hors effets de change ont progressé de 13 % en Europe, de 16% dans la zone Asie-Pacifique, de 30% au Japon qui est comptabilisé séparément et de 23% sur le continent américain. Elles se sont en revanche contractées de 2% au Moyen-Orient et en Afrique.