Richemont: lance une plateforme pour lutter contre le recel information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 11:18

(CercleFinance.com) - Richemont annonce aujourd'hui le lancement d'Enquirus, une plateforme numérique mondiale neutre conçue pour aider à réduire la criminalité liée à l'horlogerie et à la joaillerie.



La plateforme a été conçue en étroite collaboration avec un large éventail de partenaires, dont des fabricants de montres et de bijoux, des forces de l'ordre, des compagnies d'assurance, le marché de l'occasion et des clients précise Richemont.



Cet espace de confiance permet aux informations sur les montres et les bijoux d'être téléchargées, recherchées et partagées en toute sécurité par plusieurs parties, tout en protégeant l'identité des clients.



Toutes les données sont uniquement utilisées pour faciliter l'identification des objets perdus ou volés, ce qui rend plus difficile l'achat et la revente de ces objets.