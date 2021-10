Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Richemont : la rumeur d'une cession de YNAP pèse sur le titre information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 10:51









(CercleFinance.com) - L'action Richemont s'inscrit en net repli lundi matin à la Bourse de Zurich, la valeur étant pénalisée par des rumeurs évoquant une possible cession de sa filiale de vente de grandes marques sur Internet. Selon Miss Tweed, un blog d'informations consacré au luxe et la mode et à la mode, le groupe suisse étudierait plusieurs options pour se débarrasser de son activité d'e-commerce Yoox-Net-A-Porter (YNAP), qui est déficitaire. 'Le groupe suisse a accepté le fait que YNAP a perdu la course technologique malgré les sommes considérables qu'il y a investies au fil des ans', explique le média digital, qui cite plusieurs sources proches du dossier. Toujours d'après Miss Tweed, Richemont souhaiterait rapprocher sa filiale de la place de marché de luxe Farfetch, mais le PDG de cette dernière, José Neves, s'opposerait aux tentatives de Johann Rupert, le patron de Richemont, visant à lui forcer la main pour investir dans YNAP. Pour les analystes, une éventuelle cession permettrait à Richemont de combler le retard de valorisation que ses titres affichent par rapport aux autres grands groupes du secteur. 'Richemont se traite sur la base d'une décote de 18% en termes de PER par rapport au reste du secteur européen du luxe', rappellent ce matin les équipes de RBC, qui soulignent que cette décote se situe historiquement plutôt autour de 8%. 'Dans le cadre d'une price de décision concernant YNAP - qui serait vraisemblablement accueillie favorablement par le marché - nous envisageons un potentiel de revalorisation des titres Richemont en adéquation avec le secteur, en particulier au vu de la vigueur de ses activités dans la bijouterie', estime le broker canadien. Les investisseurs ne semblaient pas l'entendre de la même oreille ce matin: vers 10h45, l'action Richemont cédait plus de 1,3%, soit la plus forte baisse de l'indice SMI regroupant les principales valeurs suisses.

Valeurs associées CIEFINRICHEMONT Swiss EBS Stocks -1.64%