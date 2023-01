Richemont: hausse de 8% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 08:45

(CercleFinance.com) - Richemont affiche un chiffre d'affaires en hausse de 8% (+5% à taux de change constants) à 5,4 milliards d'euros au titre de son troisième trimestre 2022-23, sur fond d'une base de comparaison forte et de perturbations d'activité en Chine continentale due au Covid.



Le groupe de luxe helvétique revendique une croissance des ventes dans toutes les régions, à l'exception de l'Asie-Pacifique, et dans tous les canaux de distribution, tirée par la distribution au détail et les ventes en ligne.



Richemont ajoute qu'une croissance à deux chiffres des ventes de ses divisions maisons de joaillerie et autres (respectivement +8% et +6% à taux de change constants) a compensé la légère baisse pour la division horlogers spécialisés (-5% à taux de change constants).



Il fait part en outre d'une nouvelle augmentation de sa trésorerie nette à 5,5 milliards d'euros (+0,6 milliard), suite à la solidité de l'activité du trimestre, et ce malgré l'augmentation du dividende et la reconstitution des stocks au cours de l'année.