Richemont : gagne plus de 3%, franchit les 145E

(CercleFinance.com) - le titre de Richemont gagne plus de 3% à la Bourse de Zurich, au-delà de 145ChFr suite à l'annonce d'une prise Bernard Arnault de participation personnelle (d'un montant non divulgué) dans la société mère de Cartier, Piaget, Mont Blanc, etc.

Le franchissement de la résistance du 17 et 20 mai devrait préfigurer le retracement du zénith des 150,1E du 7 juin.









Valeurs associées RICHEMONT (CIE FIN.) 144,35 CHF Swiss EBS Stocks +2,74%