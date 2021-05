Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Richemont : gagne 3%, des analystes relèvent leurs objectifs Cercle Finance • 25/05/2021 à 17:48









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 3,2% à la Bourse de Zurich et plus de 9% sur les trois dernières séances. UBS a réaffirmé hier sa recommandation 'achat' sur Richemont, avec un objectif de cours remonté de 102,2 à 112,2 francs suisses, ce qui implique un potentiel de hausse de 13% pour le titre du groupe de luxe helvétique, détenteur notamment de Cartier et Van Cleef & Arpels. 'Le ton optimiste de la direction concernant les tendances actuelles et l'atteinte d'un plancher par les pertes dans la distribution en ligne motivent nos relèvements de BPA de +15%, +12% et +9% pour les exercices 2022, 2023 et 2024', explique le broker. Stifel maintient sa recommandation 'conserver' sur Richemont, mais avec un objectif de cours rehaussé à 103 francs suisses dans le sillage de prévisions de profits opérationnels 2022-23 relevées de 8% et 5% respectivement. 'Outre la force des maisons de joaillerie et une valorisation positive de la somme des parties, le broker pointe que 'Richemont a maintenant un plan pour résoudre le problème structurel de l'érosion des parts de marché de YNAP en le transformant en un modèle hybride'. 'Couplées à son partenariat avec Alibaba et Farfetch, nous pensons que ces initiatives peuvent conduire à des avantages tangibles pour les ventes et la rentabilité de YNAP avec une vision sur deux-trois ans, résolvant un problème majeur', explique-t-il.

Valeurs associées CIEFINRICHEMONT Swiss EBS Stocks +3.25%