Richemont: entouré après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 11/11/2022 à 09:43

(CercleFinance.com) - Richemont bondit de plus de 13% à Zurich, après la publication par le groupe de luxe de ses résultats pour les six premiers mois de son exercice, marqués par une augmentation de 40% de son bénéfice net des activités poursuivies à 2,1 milliards d'euros.



Toujours sur la base des activités poursuivies, son résultat opérationnel s'est accru de 26% à 2,7 milliards, soit une marge améliorée de 30 points de base à 28,1%, pour chiffre d'affaires en croissance de 24% à 9,7 milliards (+16% à taux de changes constants).



Richemont revendique des augmentations à deux chiffres à taux de change réels dans tous les domaines d'activité et tous les canaux, ainsi que dans toutes les zones géographiques à l'exception de l'Asie-Pacifique où la dynamique s'est néanmoins améliorée.



'Nos atouts permettront à Richemont de traverser des périodes incertaines et de tirer parti de la vigueur de la demande , nous permettant d'envisager l'avenir avec un mélange de vigilance et de confiance', commente son président Johann Rupert.