Richemont : en léger repli avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Richemont cède 0,4% à Zurich sur fond de propos de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'sous-performance' et abaisse son objectif de cours de 52 à 48 francs suisses, dans le sillage de prévisions 2020-21 ajustées pour la maison de luxe. Ainsi, le broker anticipe désormais pour l'exercice 2020-21 des ventes organiques en recul de 10% et un profit opérationnel de 801 millions d'euros. Pour 2022-23, il les anticipe respectivement stables et inférieur de 8%, par rapport aux niveaux d'avant crise.

Valeurs associées CIEFINRICHEMONT SIX Swiss Exchange -0.44%