Richemont dépasse les attentes, ventes trimestrielles +14%

La boutique Cartier est photographiée dans l'arrondissement de Manhattan à New York

Richemont, propriétaire de Cartier, a annoncé vendredi des ventes trimestrielles supérieures aux attentes, alors que le groupe genevois de luxe attend l'issue des négociations tarifaires entre la Suisse et les États-Unis.

Les deux pays se sont rapprochés d’un accord visant à réduire les droits de douane de 39% imposés par l’administration Trump sur les importations suisses et à diminuer l'excédent commercial helvétique avec les États-Unis, après des discussions à Washington jeudi, ont déclaré des responsables des deux pays.

Les États-Unis représentent le premier marché de Richemont, avec environ 22% des ventes du groupe. Richemont détient également les marques horlogères IWC, Piaget et Jaeger-LeCoultre, ainsi que le joaillier Van Cleef & Arpels.

Richemont a indiqué que ses ventes du deuxième trimestre, clos fin septembre, ont progressé de 14% à taux de change constants pour atteindre 5,21 milliards d’euros, dépassant le consensus Visible Alpha de 5,0 milliards.

Les ventes en Asie-Pacifique, son premier marché, dominé par la Chine, ont progressé de 10% à taux de change constants.

La croissance a été encore plus forte sur le continent américain, où les ventes ont bondi de 20% hors effets de change.

La mise à jour publiée par Richemont, qui a mieux résisté que la plupart de ses concurrents au récent ralentissement du secteur du luxe grâce à la solidité de son activité joaillerie, suggère une reprise plus large du marché des produits haut de gamme.

(Rédigé par John Revill, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)