Richemont dépasse les attentes au T3 avec la demande soutenue dans la joaillerie

Le logo du groupe de luxe Richemont, vu à son siège social de Bellevue, près de Genève

Le groupe, qui détient également les marques horlogères suisses ​Piaget et IWC, a enregistré une hausse de 13% de son chiffre d'affaires à taux de change constants, ​à 5,95 milliards d'euros, au cours des ⁠trois mois clos fin septembre.

Les analystes tablaient sur 5,89 milliards d'euros, selon un ‌consensus Visible Alpha.

Bien qu'en ralentissement par rapport à la croissance de 20% enregistrée au trimestre précédent, cette performance témoigne de la résilience ​du modèle de Richemont, largement ‌axé sur la joaillerie, ainsi que de la vigueur de ⁠ses activités aux États-Unis, au Japon et en Europe, où les ventes ont progressé d'au moins 15%.

Le groupe basé en Suisse, qui commercialise des broches, boucles d'oreilles ⁠et colliers sous les ‌marques Cartier, Buccellati, Van Cleef & Arpels et Vhernier, fait figure d'exception ⁠dans un secteur du luxe en difficulté, grâce à son exposition à la ‌joaillerie. Ses Maisons de joaillerie représentent environ 75% de son chiffre ⁠d'affaires.

Les ventes de la division joaillerie ont progressé de 14% ⁠sur le trimestre, tandis ‌que celles de la division des horlogers spécialisés ont augmenté de 12%.

Richemont, qui ne ​publie pas de résultats financiers trimestriels, a ‌également annoncé une hausse de son bénéfice net au premier semestre, à 2,53 milliards d'euros contre 1,81 ​milliard un an plus tôt. Ce résultat dépasse les 2,26 milliards d'euros attendus par les analystes.

"Le groupe a réalisé un solide premier semestre, porté par ⁠les excellentes performances durables de nos Maisons de joaillerie, la croissance robuste de nos horlogers spécialisés et la bonne dynamique de nos Maisons de mode et d'accessoires, malgré un marché de la mode difficile", a déclaré Johann Rupert, président de Richemont, dans un communiqué.

(Alessandro Parodi à Paris et John Revill à Zurich, version française Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)