Richemont : croissance de 6% du CA au 3e trimestre Cercle Finance • 17/01/2020 à 08:55









(CercleFinance.com) - Richemont affiche ce vendredi, au titre de son troisième trimestre comptable (clos fin décembre), un chiffre d'affaires de 4.156 millions d'euros, en croissance de 6% en données brutes et de 4% à taux de changes constants. Le groupe de luxe suisse revendique des croissances fortes en Europe et en Amériques, ainsi qu'une progression dans le bas de la plage à un chiffre en Asie Pacifique, grâce à des croissances à deux chiffres en Chine et en Corée qui ont compensé un recul à Hong Kong. Toujours à taux de changes réels, les ventes ont progressé dans la distribution au détail et en ligne, alors qu'elles ont stagné dans la distribution de gros. Par activité, elles ont été soutenues par une performance robuste des maisons de joaillerie.

