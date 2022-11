Richemont: Credit Suisse abaisse son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 08/11/2022 à 15:13

(CercleFinance.com) - Dans une note consacrée aux horlogers helvétiques, Credit Suisse réaffirme son opinion 'neutre' sur Richemont, avec un objectif de cours abaissé de 128,72 à 105 francs suisses, tout en mettant en avant son exposition aux bijoux, avec Cartier bien positionné.



'Le risque YNAP (Yoox Net-a-Porter) a diminué. Cependant, le luxe dur devrait se montrer cyclique, avec des vents contraires structurels pour les montres et des inquiétudes sur la gouvernance/l'allocation du capital', estime toutefois le broker.



Plus largement, Credit Suisse se dit 'prudent sur le secteur européen du hard luxury au cours des 12 prochains mois, car les montres et bijoux sont généralement plus cycliques que le soft luxury et les perspectives économiques sont de plus en plus sombres'.