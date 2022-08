Richemont conseille à ses actionnaires de rejeter les propositions de Bluebell

(AOF) - Richemont a publié l'avis de convocation de sa prochaine assemblée générale du 7 septembre. Dans cet avis, le géant du luxe recommande "après mûre réflexion" de voter contre la désignation du candidat de Bluebell comme représentant des détenteurs d'actions 'A' et contre l'élection de cette personne au conseil d'administration. Le conseil propose l'élection de son administratrice indépendante, Wendy Luhabe, comme représentante des détenteurs d'actions " A ", à la place du candidat proposé par Bluebell, soit Francesco Trapani, ancien directeur de Bulgari et cofondateur du fonds activiste.

Le conseil recommande également de voter contre les modifications des statuts de la société proposées par Bluebell.

Le conseil fournira de plus amples informations sur ses recommandations concernant les propositions de Bluebell dans sa lettre aux actionnaires.

Bluebell souhaite porter le nombre minimum de membres du conseil d'administration à six et avoir un nombre égal de représentants des actionnaires propriétaires d'actions de type 'A' et 'B' au conseil. Le président de Richemont, Johann Rupert, possède toutes les actions 'B' non cotées, qui représentent 51% des droits de vote de la société.

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'axe du développement durable désormais prioritaire

C'est l'une des attentes les plus fortes des clients âgés de 25 à 40 ans, qui représentent une proportion croissante des ventes. Cela représente également un atout dans le recrutement pour les grandes marques de luxe. LVMH, Fendi, l'Imperial College London et la Central Saint Martins UAL se sont associés autour d'un projet de recherche de deux ans pour développer de nouveaux biotextiles pour la fourrure dans le secteur. Récemment le manifeste pour une mode regénérative, élaboré en partenariat avec l'Alliance pour la bioéconomie circulaire (CBA) a été signé par Burberry, Chloé, Stella McCartney, ou Armani. Quant à Kering, il a mis au point un outil mesurant tout au long de la chaîne d'approvisionnement ses émissions de CO2, la consommation d'eau, ou l'utilisation des sols.