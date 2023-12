Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Richemont: clap de fin pour l'accord avec Farfetch information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 17:10









(CercleFinance.com) - Richemont s'inscrit en baisse lundi à la Bourse de Zurich après avoir annoncé la fin de son accord avec Farfetch portant sur la cession de Yoox Net-A-Porter (YNAP), sa filiale de vente de mode en ligne déficitaire.



Le titre du groupe de luxe perdait 1,8% en fin de séance, accusant l'une des plus fortes baisses de l'indice SMI.



Dans un communiqué, Richemont, Farfetch et Symphony Global, un véhicule d'investissement appartenant à l'homme d'affaires émirati Mohamed Alabbar, indiquent avoir mis fin à leurs accords conclus l'an dernier.



L'entente prévoyait notamment la vente d'une participation majoritaire au sein de YNAP à Farfetch et Symphony Global, ainsi que l'adoption des plateformes technologiques de Farfecth par la plupart des maisons Richemont et YNAP.



Mais l'opération semblait sérieusement remise en cause depuis l'apparition, le mois dernier, de rumeurs faisant état d'un possible retrait de la cote de Farfetch.



Dans son communiqué, Richemont considère d'ailleurs comme raisonnable d'estimer que son investissement de 300 millions de dollars dans des obligations convertibles émises par Farfetch dans le cadre de leur partenariat ne sera pas remboursé.





