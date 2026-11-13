Richemont chute malgré une hausse des ventes trimestrielles supérieure aux attentes

Richemont CFR.S , propriétaire de Cartier, chute en Bourse vendredi, les signes de ralentissement de la croissance dans le secteur de la joaillerie ayant éclipsé une progression des ventes trimestrielles supérieure aux attentes.

Vers 09h37, le titre reculait de 5,7%, après avoir chuté jusqu’à 9% en début de séance.

Le groupe basé en Suisse, qui commercialise des broches, boucles d'oreilles et colliers sous les marques Cartier, Buccellati, Van Cleef & Arpels et Vhernier, fait figure d'exception dans un secteur du luxe en difficulté, grâce à son exposition à la joaillerie.

Toutefois, si les ventes de la division Joaillerie ont progressé de 14% au deuxième trimestre, à 4,41 milliards d’euros à taux de change constants, cette hausse est restée inférieure aux 16% attendus par les analystes, selon un consensus de RBC. Les ventes de la division Horlogère ont, quant à elles, augmenté de 12%, à 833 millions d’euros.

"Les investisseurs s’interrogeront d’abord sur le fait de savoir si une normalisation plus rapide de la croissance des Maisons de Joaillerie doit être source d’inquiétude", a indiqué Jefferies dans une note.

Le groupe, qui détient également les marques horlogères suisses Piaget et IWC, a enregistré une hausse de 13% de son chiffre d'affaires à taux de change constants, à 5,95 milliards d'euros, au cours des trois mois clos fin septembre. Les analystes tablaient sur 5,89 milliards d’euros, selon un consensus Visible Alpha.

Bien qu'en ralentissement par rapport à la croissance de 20% enregistrée au trimestre précédent, cette performance témoigne de la résilience du modèle de Richemont, largement axé sur la joaillerie, ainsi que de la vigueur de ses activités aux États-Unis, au Japon et en Europe, où les ventes ont progressé d'au moins 15%.

Les tendances positives observées à Hong Kong et à Macao ont compensé la faiblesse du marché de la Chine continentale, a déclaré le directeur général Nicolas Bos aux journalistes.

"Le niveau de confiance des consommateurs en Chine continentale est encore loin de ses plus hauts historiques, et nous continuons d’y observer une activité plutôt faible, bien que stable", a-t-il indiqué.

RICHEMONT RÉDUIT SON EXPOSITION AU TOURISME

Le conglomérat du luxe a réduit de moitié son exposition au tourisme depuis la pandémie de Covid-19, celle-ci représentant désormais environ 15% de ses ventes totales, a précisé Nicolas Bos. Cela signifie que la majorité des ventes réalisées en Europe, en Asie et en Amérique proviennent désormais de clients locaux.

"L’activité repose aujourd’hui très largement sur la demande intérieure, ce que nous considérons comme beaucoup plus solide et plus sain à long terme", a-t-il déclaré.

Richemont, qui ne publie pas de résultats financiers trimestriels, a également annoncé une hausse de son bénéfice net au premier semestre, à 2,53 milliards d'euros contre 1,81 milliard un an plus tôt. Ce résultat dépasse les 2,26 milliards d'euros attendus par les analystes.

PEU DE PRÉCISIONS SUR LE DOSSIER DE BEERS ET LA SUCCESSION

Nicolas Bos a refusé de commenter les informations selon lesquelles Richemont pourrait rejoindre un consortium candidat à l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe minier diamantaire De Beers. Il a toutefois souligné que les pierres précieuses naturelles occupaient une place importante dans les activités des maisons de joaillerie du groupe et qu’elles continueraient de le faire.

Le président de Richemont, Johann Rupert, âgé de 76 ans, a également éludé les questions relatives à sa succession, après la nomination de son fils Anton Rupert au poste de co-vice-président du conseil d’administration de Richemont en septembre.

"Je ne suis absolument pas attaché à cette fonction", a déclaré Johann Rupert. "Nous prenons du plaisir à ce que nous faisons, je laisse de nombreuses décisions aux autres. La transition a déjà eu lieu."

(Alessandro Parodi à Paris et John Revill à Zurich, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)