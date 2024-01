Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Richemont: chiffre d'affaires en hausse de 8% au T3 information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 08:04









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires en hausse de 8% à taux de change constants et de 4% à taux de change réels à 5,6 milliards d'euros au 3ème trimestre, malgré un environnement macro-économique et géopolitique toujours incertain.



Les ventes sur la période de neuf mois jusqu'en décembre 2023 ont augmenté de 11 % à taux de change constants et de 5 % à taux de change réels.



Les ventes au détail ont augmenté de 11 % au 3ème trimestre, avec une croissance dans toutes les régions - à l'exception de l'Europe - et une vigueur notable en Chine continentale, à Hong Kong et Macao réunis ainsi qu'aux États-Unis.



La croissance est dans presque toutes les régions, principalement tirée par le Japon, l'Asie-Pacifique et les Amériques.



La croissance est dans la plupart des secteurs d'activité, les Maisons de Joaillerie continuant de générer la plus forte performance (+12 % et +6 % à taux de change constants et réels, respectivement).



La position de trésorerie nette du Groupe s'est encore améliorée à 6,8 milliards d'euros.





